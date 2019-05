Dialogprozess zu Skischaukel startet

Von Agnes Dorn

Oetz, Silz, Haiming – Dass das Projekt Skigebietszusammenschluss auch nach der Zurücknahme des UVE-Konzepts (Umweltverträglichkeitserklärung) nicht vom Tisch ist, zeigt sich schon an der Aufgabenstellung des nächste Woche erstmals tagenden Beirats: Dieser soll unter der Leitung der Kommunikationsfirma Clavis darüber beraten, „wie und ob es zu einem Zusammenschluss kommen soll“, wie der Oetzer Bürgermeister Hansjörg Falkner die Aufgabenstellung des Gremiums umreißt.

Unter dem Schlagwort „Zukunftsregion Silz, Oetz, Haiming“ wird demnach nun ein Prozess gestartet, der laut Falkner zirka ein Jahr dauern soll. Laut Ulrich Müller von Clavis will man hingegen bereits bis Herbst 2019 „Zukunftsbilder für die weitere Entwicklung der Region erarbeiten“. Mit offenem Ausgang, da das Gremium ohnehin über keine Entscheidungskompetenz verfügen wird. Denn diese liegt weiterhin bei den drei Gemeinden.

Silz hat sich bekanntermaßen in einem Gemeinderatsbeschluss schon mehrheitlich gegen das Projekt in der vorliegenden Form ausgesprochen, Oetz dagegen in einem Grundsatzbeschluss einstimmig dafür. Teil des Gremiums werden jeweils fünf bzw. aus Haiming sechs Gemeinderäte (von allen Listen plus Bürgermeister) sowie Vertreter des Österreichischen Alpenvereins und der Bürgerinitiativen, „die sich die letzten Wochen und Monate gebildet haben“, sein, wie Falkner aufzählt. So werden Bernhard Stecher von der Initiative „Lebenswertes Ötz“ und Gerd Estermann von der Initiative zum Schutz der Feldringer Böden teilnehmen. Von der Gemeinde Oetz werden GR Süleyman Kilic (als einziger Oppositioneller) und GR Margit Swoboda am Beirat teilnehmen, „weil die kritisch sind“, wie Falkner erklärt, und außerdem Hotelier Roland Haslwanter als Touristiker und Tobias Haid als Vertreter der jungen Generation.

Die beiden Geschäftsführer der Seilbahnen Kühtai und Hochoetz werden bewusst nicht dabei sein. Denn: „Wir wissen ja, was wir wollen“, so Hochoetz-GF Andreas Perberschlager. An ihrer Stelle werden die Betriebsleiter der Bergbahnen (auch der Silzer GV Wilhelm Mareiler, der inzwischen bezüglich des Zusammenschlusses schriftlich seine Befangenheit erklärt hat) dem Gremium beratend zur Seite stehen, wie Perberschlager erklärt.

Die erste Sitzung solle laut Müller nun dazu dienen, „das gemeinsame Ziel und den Rahmen des Beirats zu definieren“.