Wohnungseigentum in Jenbach geschaffen

Die Neue Heimat Tirol (NHT) hat in der Marktgemeinde Jenbach ein weiteres Wohnprojekt fertiggestellt und kürzlich offiziell übergeben. Für 4,25 Mio. Euro wurden Eigentumswohnungen in Hanglage im Ortsteil Burg­eck errichtet. Drei Wohneinheiten sind noch verfügbar, teilt die Neue Heimat in einer Aussendung mit.

„Gemeinsam mit dem letzten Abschnitt in der Prantlsiedlung haben wir heuer bereits 60 neue und leistbare Wohnungen in der Gemeinde Jenbach übergeben. Mit der Modernisierung der Tratzbergsiedlung steht das nächste Großprojekt vor der Tür. Hier sind über die nächsten Jahre rund 500 neue Wohnungen geplant", informiert NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Die zwei Baukörper „Burgeck" wurden vom Innsbrucker Architekturbüro DIN A4 geplant. Die Wohnungen sind unter anderem mit Parkettböden, Fußbodenheizung, großflächigen Fensterelementen sowie Terrasse bzw. Balkon ausgestattet. 19 Tiefgaragenabstell- und acht Freiparkplätze sowie ein Kinderspielplatz runden das Passivhaus-Projekt ab. Der durchschnittliche Kaufpreis der 14 subjektgeförderten und 47 bis 95 m² großen Eigentumswohnungen beträgt 3117 Euro/m² zuzüglich des Abstellplatzes. (TT, ad)