Winter-Rekord für Tourismus in Tirol

Tirols Wintertourismus hat auch dank eines starken Saisonfinales kaum Nächtigungseinbußen erlitten. Auch die anderen Bundesländer bilanzieren durchwegs zufriedenstellend. Insgesamt verbuchten die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Österreich zwischen November und Ende April laut vorläufigen Daten der Statistik Austria einen Nächtigungs-Zuwachs von 1,4 Prozent auf 72,9 Millionen Übernachtungen. Österreichweit stieg die Urlauberzahl in der abgelaufenen Wintersaison gegenüber dem Jahr davor um 2,8 Prozent auf 20,4 Millionen Personen. Fast die Hälfte davon kam aus Deutschland (6,5 Millionen Touristen). Die Anzahl der inländischen Gäste stagnierte bei 5,9 Millionen (plus 0,3 Prozent). Im Winterhalbjahr zog es die zusätzlichen Touristen aber eher in die Großstadt als auf die Skipisten. Wien beherbergte im Winter 3,6 Millionen Touristen (plus 11 Prozent), in der Bundeshauptstadt gab es auch den massivsten Nächtigungsanstieg — nämlich um 13,7 Prozent auf 7,8 Millionen Übernachtungen. (APA)

-