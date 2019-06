„Coding4Kids“: Spielerisch programmieren lernen

Imst – Bereits zum dritten Mal bietet die Handelsakademie Imst in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und dem Verein Coding4Kids kostenlose Programmier-Workshops für Kinder und Jugendliche an. Unter dem Schlagwort Coding4Kids werden interessierte Kinder und Jugendliche spielerisch in die Grundlagen der Computerprogrammierung eingeführt.

Die Trainer zeigen, wie man mit den Möglichkeiten einer modernen Programmiersprache coole Ideen für Computerspiele und andere interaktive und multimediale Anwendungen plant und umsetzt. Die Teilnehmer entwickeln eigene Computerspiele und können diese über das Internet in der Gruppe teilen und ausprobieren. Elena Bremberger von der WK Bezirksstelle Imst: „Heute braucht jeder Facharbeiter, egal, in welchem Beruf, Kenntnisse in der digitalen Arbeitswelt. Aus diesem Grund fördern wir unsere Jugendlichen, stellen sie doch das Reservoir zukünftiger Facharbeiter dar.“

Mario Eckmaier vom Verein Coding4Kids meint dazu: „Die Jugendlichen sind mit Spaß und Begeisterung bei der Sache. Gerade in Imst und Land­eck ist die Nachfrage groß.“ Claudio Landerer von der HAK Imst informiert, dass in Imst bereits 45 Anmeldungen vorliegen. (peja)