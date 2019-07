Land Tirol startet Offensive für Berufe im Tourismusbereich

Innsbruck – Um dem Fachkräftemangel im Tourismusbereich entgegenzuwirken, startet das Land Tirol ab Herbst ein Programm für Personen ab 18 Jahren, die eine Ausbildung in dieser Sparte beginnen möchten. Konkret sollen bei „Talents for Tourism“ die Kosten zum größten Teil übernommen und die Ausbildung auf 18 Monate verkürzt werden, teilte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.

Die Initiative richte sich an junge Erwachsene, die bei „voller Gage“, wie Platter betonte, eine Ausbildung zur Hotelfachfrau oder Hotelfachmann, Restaurantfachfrau oder Restaurantfachmann und Koch oder Köchin machen wollen. Gerade in diesem Bereich habe Tirol „die größten Defizite“. Man sei danach „voll ausgebildet und hat zusätzlich noch eine Jobgarantie“, bewarb der Landeshauptmann die Maßnahme. Sie wurde vom Wifi gemeinsam mit den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie ausgearbeitet und vorgestellt.

„Aussteiger aus der Schule oder Maturanten ansprechen“

Prinzipiell sei man im Bereich der Lehrlingsausbildung in Tirol aber auf dem richtigen Weg, hieß es. Im Jahr 2018 befanden sich um 146 Personen mehr in der Lehre als im Vorjahr. „Wir konnten den Trend stoppen, dass wir einen Rückgang bei den Lehrlingen haben. Das ist etwas, wo wir aufbauen können“, so der Landeshauptmann. Derzeit gebe es 2033 offene Lehrstellen und 548 seien auf der Suche nach einer passenden Stelle, berichtete Platter.

Laut Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walser will man mit der Maßnahme „Aussteiger aus der Schule oder Maturanten ansprechen, die nach der Schule etwas machen wollen“. Die Ausbildungskosten pro Lehrling würden insgesamt 5800 Euro betragen. „Die Fachgruppen Hotellerie und Gastronomie der Wirtschaftskammer und der Tourismusförderungsfonds des Landes Tirol fördern 5000 Euro, jeweils zu 50 Prozent“, erklärte Walser. Als Lehrling würde man sich dann in einem Angestelltenverhältnis befinden.

Für Tirols Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl zeige man damit, dass Tirol gegen den Fachkräftemangel im Tourismusbereich etwas unternehme. „Im Osten versucht man, das Problem aufs Abstellgleis zu stellen“, so Zangerl. Auch Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) meinte, dass die Initiative „ganz wesentlich“ sei und sprach sich einmal mehr dafür aus, dass Asylwerber, die sich bereits in einer Lehrausbildung befinden, diese auch abschließen dürfen. Das wäre ein „kluges und menschliches Signal“. (APA)