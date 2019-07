Neue Heimat 2018 mit 21,2 Millionen Euro Jahresüberschuss

Innsbruck – Der gemeinnützige Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT) hat im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von 21,2 Mio. Euro erzielt. Das Bauvolumen betrug 118,1 Mio. Euro, teilte die Geschäftsführung am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Wegen der überhitzten Baukonjunktur verzeichnete die NHT einen leichten Rückgang bei den fertiggestellten Wohnungen. Knapp 400 übergebene Wohnungen zählte die NHT im Jahr 2018. Im heurigen Jahr dürfte hingegen die 500er-Marke geknackt werden. Derzeit befinden sich laut NHT 900 Wohnungen in Bau.

Am Montag fiel der Spatenstich für die zweite Baustufe in Pradl Ost mit Bürgermeister Georg Willi, Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf sowie den beiden NHT-Geschäftsführern Hannes Gschwentner (li.) und Markus Pollo (re.). - NHT/Vandory

Fünf-Euro-Wohnungen

Die durchschnittliche Miete in den NHT-Wohnungen liegt laut dem gemeinnützigen Wohnbauträger um 50 Prozent unter dem Marktpreis. In Summe verwalte die NHT rund 18.900 Wohnungen, davon 14.800 zur Miete. Über 40.000 Menschen würden derzeit in einer Immobilie der NHT wohnen. 2018 wurde ein Bauvolumen von 118,1 Millionen Euro realisiert, davon 28 Millionen Euro in Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Der Großteil der Wertschöpfung bliebe dabei im Land, über 95 Prozent werde an heimische Betriebe gebunden.

Mittlerweile sei die NHT in jeder dritten Tiroler Gemeinde tätig und realisiere neben Wohnanlagen zunehmend auch große Infrastrukturprojekte. Für die Gemeinden Natters, Mutters und Götzens seien 2018 ein modernes Wohn- und Pflegeheim errichtet worden. In Volders baue die NHT gerade ein Haus der Generationen mit Kinderbildungszentrum und 13 Mietwohnungen sowie einen Park.

Auch beim 5-Euro-Wohnen seien nach dem Pilotprojekt der NHT in Schwaz die nächsten Anlagen in Haiming und Baumkirchen in Umsetzung. „Wir setzen hier österreichweit neue Maßstäbe für leistbares Wohnen. Bei unserer Wohnanlage in Schwaz liegen die Mietkosten sogar ein wenig unter fünf Euro“, betont NHT-Geschäftsführer Markus Pollo. Ein nächster Schwerpunkt sei Wohnen für junge Menschen. Hier wollen die NHT maßgeschneiderte Projekte in Rum und Innsbruck umsetzen. Derzeit werde dazu eine Bedarfserhebung durchgeführt.

Projekte zurückgestellt

Als gemeinnütziger Bauträger mit einem von der Wohnbauförderung vorgegebenen, engen Kostenkorsett spüre die NHT die gute Konjunkturlage in der Bauwirtschaft besonders. „Zuletzt mussten einige Projekte aufgrund der Preissituation am Markt zurückgestellt werden“, erklärt NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Das Land habe aber zuletzt mit der Anpassung des Baukostenindex in der Wohnbauförderung sichergestellt, dass die gemeinnützigen Bauträger konkurrenzfähig bleiben. Ohne bezahlbare Grundstücke stehe der gemeinnützige Wohnbau jedoch langfristig vor dem Aus. „Insbesondere in den Ballungsräumen leben wir derzeit ausschließlich von unseren Grundstücksreserven“, so Gschwentner.

Am Montag fiel in Innsbruck der Spatenstich für die nächste Baustufe in Pradl Ost mit 142 Mietwohnungen bis 2021. Das Investitionsvolumen betrage 26,7 Millionen Euro. „Die NHT plant in den nächsten Jahren die Errichtung von mehr als 1000 neuen Wohnungen in Innsbruck“, so Pollo. Angesichts der fehlenden Grundstücke am Markt werde es jedoch zunehmend schwieriger, die konstant hohe Nachfrage auch in Zukunft zu bedienen. (TT.com)