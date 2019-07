Bergbahnen-Baustellen im Bezirk Kitzbühel liegen im Zeitplan

Von Harald Angerer

Kirchberg i. T., Westendorf, Brixen i. Th. – Alles andere als ruhig ist der heurige Sommer für die Bergbahner im Bezirk Kitzbühel. Gleich mehrere von ihnen haben große Liftprojekte laufen, die bis zur kommenden Wintersaison fertiggestellt sein müssen. Das größte Projekt setzt die Bergbahn Kitzbühel mit der neuen Fleckalmbahn um, dann folgen Westendorf mit dem neuen Fleidinglift und die Bergbahn Brixen mit der neuen Zinsbergbahn. Und auch wenn noch kein offizieller Termin bekannt geben wurde, laufen auch in Itter offensichtlich schon die Vorarbeiten für die neue Salvistabahn. Vor allem der viele Schnee des vergangenen Winters und die verzögerte Schneeschmelze auf den Bergen sorgte vor allem zu Beginn der Arbeiten für Verzögerungen. Doch inzwischen haben fast alle den Rückstand aufgeholt.

Fleckalmbahn: Die Umsetzung hat einige Jahre auf sich warten lassen, doch heuer wird die so genannte „alte Dame“ von Klausen auf die Ehrenbachhöhe erneuert. Die Fleckalmbahn ist einer der wichtigsten Lifte der Bergbahn Kitzbühel. Bringt sie doch viele Gäste aus Kirchberg und Busgäste in das Kernskigebiet. Geplant ist eine 10er-Gondelbahn der neuesten Bauart mit luxuriösen Sitzen und viel Platz. Auch die Talstation wird den neuen Anforderungen angepasst. Nicht weniger als 27,5 Millionen Euro betragen die Baukosten. Die neue Bahn wird auch die erste ihrer Art in Österreich sein, die mit einer Geschwindigkeit von 7 m/sec unterwegs sein wird.

„Wir liegen bei der Fleckalmbahn vor dem Zeitplan und genau im Kostenrahmen“, zieht der Bergbahn-Kitzbühel-Vorstand eine Zwischenbilanz. Auch wenn im Frühling am Berg die Bauarbeiten etwas hinter dem Plan lagen, konnte dies inzwischen aufgeholt werden und bei der Talstation sei man zehn Tage vor dem Plan. Bereits Anfang August soll mit der seilbahntechnischen Montage begonnen werden.

Fleiding: Der Dreiersessellift Fleiding war über lange Jahre eine der Engstellen im Skigebiet der Skiwelt Bergbahn Westendorf. Doch das ist ab heuer Geschichte. Der schon legendäre Fleidinglift wird derzeit gegen einen neuen, kuppelbaren 8er-Sessellift ersetzt. Er wird aber nicht nur modernisiert, sondern auch um 500 Meter verlängert und weist dann eine Gesamtlänge von 1500 Metern auf. Die Bergbahnen Westendorf investieren 15,5 Millionen Euro in die Anlage. Auch hier gestaltete sich der Baustart im Frühling schwierig. „Wir hatten drei Wochen Rückstand, konnten inzwischen aber wieder alles aufholen“, freut sich Bergbahnen-Westendorf-Geschäftsführer Hansjörg Kogler.

An der Talstation kann nun Doppelmayr bereits mit der Montage beginnen und auf der Strecke fehlen nur noch zwei Stützen. „An der Bergstation wurde mit den Betonarbeiten begonnen, diese sollten Anfang September abgeschlossen sein“, schildert Kogler weiter. Die Verzögerung im Frühling sei kein Problem gewesen, da man ungewöhnlich früh schon mit dem Bau starten konnte, begründet Kogler.

Zinsberg: Bei den Nachbarn in Brixen wird ebenfalls seit dem Ende der Skisaison gebaut. Hier wird der Zinsberglift modernisiert. Der neue Lift wird die erste kombinierte Bahn in der Skiwelt mit 8er-Sesseln und 10er-Gondeln. Auch diese Bahn wird verlängert, da sie bisher nicht bis ganz auf den Gipfel des Zinsberg reichte. Zudem wird die Bahn in Zukunft auch im Sommer betrieben. Die Bergbahnen Brixen investieren ebenfalls 15,5 Millionen Euro in die neue Anlage.

„Wir liegen sehr gut in der Zeit“, kann auch Bergbahn-Brixen-Vorstand Rudi Köck vermelden. Die Liftstützen seien bereits aufgestellt und bei der Talstation habe auch schon die Firma Doppelmayr mit den Montagearbeiten begonnen. An der Bergstation beginnen diese Tätigkeiten in etwa zwei bis drei Wochen. Der Schnee im Frühling sei in Brixen ebenfalls eine Herausforderung gewesen, eine Verzögerung gab es hier allerdings nicht. „Die zwei Baumeister haben ordentlich Gas gegeben“, sagt Köck.