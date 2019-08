RoLa wird ausgebaut, Platter fordert erneut Umsetzung der Korridormaut

Innsbruck – Die ÖBB haben angekündigt, die Rollende Landstraße (RoLa) auf der Brennerstrecke schrittweise auszubauen. Damit sollen laut Bahn im Endausbau 1300 Lkw pro Tag weniger auf Tirols Straßen unterwegs sein. Dass die Kapazitäten bis 2021 auf 450.000 Lkw von derzeit 200.000 pro Jahr gesteigert werden sollen, wurde bereits bei deutsch-österreichischem Verkehrsgipfel in Berlin im Juli vereinbart.

Landeshauptmann Günther Platter: "Ohne ein gutes, funktionierendes Angebot für die Wirtschaft werden wir dem Ziel der Verlagerung nicht näher kommen." - Julia Hammerle

„Die Kapazitäten sind da. Die Schiene ist bereit“, sagte ÖBB Generaldirektor Andreas Matthä in einer Aussendung am Freitag. In einer ersten Phase werden ab 1. Jänner 2020 statt der derzeit täglich 18 Zügen pro Richtung auf der Strecke Wörgl - Brennersee, dann 21 Züge unterwegs sein. Ab. Jänner 2021 werde die Zahl der Züge, die zwischen Wörgl und Trento verkehren, von drei auf zehn erhöht. In dieser zweiten Ausbauphase sollen zwischen Wörgl und dem Brennersee bereits 24 Züge pro Richtung auf täglich auf Schiene sein.

„Wichtiger Mosaikstein“ bei der Bekämpfung des Transits“

Die ÖBB richten zudem eine neue Strecke ein: Ab Jänner 2020 wird zwischen Regensburg und Trento ein Zug pro Tag verkehren, bis Anfang 2021 soll das Angebot auf fünf Züge pro Richtung ausgeweitet werden, hieß es von Seiten der ÖBB.

„Es sehr erfreulich, dass die ÖBB in sehr kurzer Zeit ein Angebot auf die Beine gestellt haben, wodurch kurzfristige Verlagerungsmöglichkeiten über die RoLa entstehen“, so Landeshauptmann Günther Platter. Auch wenn sie nur einen „Mosaikstein“ bei der Bekämpfung der Transitproblematik darstelle. „Ich fordere daher, dass der gesamte 10-Punkte-Plan von Berlin – allen voran die Korridormaut – so rasch wie möglich umgesetzt wird, denn sonst wird es keine Entlastung für die transitgeplagte Bevölkerung in Tirol und Bayern geben“, so der Landeshauptmann.

Beim Verkehrsgipfel in Berlin Ende Juli hatte Platter gemeinsam mit dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Österreichs Verkehrsminister Andreas Reichhardt einen 10 Punkte-Plan vorgelegt. In dem wurde unter anderem zur „raschen Entlastung des Brenner-Korridors“ der Ausbau der RoLa-Kapazitäten festgelegt. (TT.com)