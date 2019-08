Gasthaus Chizzo in Kitzbühel ging pleite

Kitzbühel – Das Gasthaus „Chizzo“ in Kitzbühel ging in Konkurs. Betroffen sind sieben Dienstnehmer und die Passiva betrugen 285.000 Euro. Auf Grund eines Gläubigerantrages sind Insolvenzursachen, Vermögen und Schulden, laut KSVO noch unklar. Ob das Unternehmen weitergeführt wird, wird in den nächsten Wochen geprüft.