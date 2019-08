Konkursverfahren über Betreiber der Kitzbüheler Ganslern Alm eröffnet

Kitzbühel – Am Donnerstag wurde über das Vermögen der Firma Ganslern Betriebsgesellschaft in Kitzbühel ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Bei der Schuldnerin handelt es sich um eine ausländische Gesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft wurde nach deutschem Recht gegründet, betreibt in Österreich eine Zweigniederlassung und führt die Kitzbüheler Ganslern Alm. Nach den Angaben des Prokuristen arbeiten während der Wintersaison sechs Dienstnehmer im Betrieb.

Der Insolvenzantrag wurde laut dem Gläubigerschutzverband KSV 1870 von einem Gläubiger, welcher öffentlich-rechtliche Forderungen hat, bei Gericht eingebracht. Über die Gründe dieser Insolvenz lägen derzeit noch keine geprüften Informationen vor, hieß es.

In der Einvernahme im Insolvenzeröffnungsverfahren geht der Prokurist der Schuldnerin von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 40.000 Euro aus. Fest steht laut KSV, dass in der Vergangenheit viele Gläubiger ihre Forderungen gerichtlich eintreiben mussten. Bereits 2017 und 2018 gab es Insolvenzeröffnungsanträge von Gläubigern, die aber letztlich zu keiner Verfahrenseröffnung führten. (TT.com)