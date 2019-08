Fieberbrunn, St. Ulrich a. P. – Mit dem Markttag in St. Ulrich am Pillersee am 30. August beginnt die Herbstsaison. Zahlreiche Anbieter aus der Region sorgen noch bis zum 4. Oktober jeden Freitag für frische Lebensmittel, naturnahe Wellnessprodukte und heimische Geschenk­ideen.

Die Markttage im Pillerseetal erfreuen sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr finden die Marktbesucher frische, regionale Produkte vor. Am 30. August und am 4. Oktober finden die Märkte in St. Ulrich am Pillersee statt, an allen anderen Freitagen in Fieberbrunn. Noch bis 4. Oktober bieten die Marktler Gebäck, Speck, Käse, Honig und Schnaps aus heimischer Produktion. Auch Geschenkartikel und Naturkosmetik sowie Trachtenaccessoires und Spielzeug sind auf dem Markt zu finden. Auch ein regionaler Anbieter mit frischem Obst und Gemüse ist wieder auf allen Markttagen vertreten.

Doch nicht nur zum Einkaufen lohnt sich der Besuch. Die Markttage sind mittlerweile auch ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Alle Termine und weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.pillerseetal.at. (TT)