Tiroler Start-up Greenstorm bietet Online-Marktplatz für E-Bikes

Kufstein – Das Start-up Greenstorm bietet ab heute unter shop.greenstorm.eu den ersten europäischen Online-Marktplatz für neue und gebrauchte E-Bikes. „Wir wollen, gemeinsam mit 3000 stationären Händlern, der Leading-E-Bike-Marketplace werden“, erklärt Greenstorm-Gesellschafter und -Geschäftsführer Richard Hirschhuber.

Für den Ausbau seiner E-Commerce-Sparte erhielt Greenstorm bereits Investorenkapital in zweistelliger Millionenhöhe. 2017 hatte das Unternehmen zuerst mit seinem innovativen Verleihmodell von E-Bikes an Hotels Platz vier der am schnellsten wachsenden Unternehmen Österreichs erreicht.

Infolgedessen ist die Londoner Private-Equity-Firma Bregal Milestone auf das Potenzial von Greenstorms Netzwerk von selbstständigen E-Bike-Händlern aufmerksam geworden. Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen ist ein erfahrener Profi in puncto Elektromobilität. Es bezieht herstellerunabhängig immer die neueste Technologie an E-Bikes, um diese in den Verleih zu geben. Danach werden diese E-Bikes auf dem eigenen Marktplatz als Gebrauchträder verkauft. Bereits über 150 E-Tankstellen und 300 E-Cars von Tesla sind zusätzlich an verschiedene Hotelbetriebe vermietet worden.

Auf dem neuen Online-Portal wird privaten Händlern angeboten, provisionsfrei ihre E-Fahrräder anzubieten und zu verkaufen. Bereits über 800 lokale Händler aus Österreich, Deutschland und Italien haben sich zum Start angemeldet. Kunden können aus einem breiten Sortiment von bis dato 80.000 neuwertigen und 12.000 gebrauchten E-Bikes wählen und dabei ganz leicht das individuell passende Modell finden. Die Preisspanne liegt zwischen 1600 Euro und 12.000 Euro, je nach Modell und Marke. Grundsätzlich werden die E-Bikes mit einem Rabatt von bis zu fünf Prozent (für neue Bikes) und bis zu 38 Prozent für gebrauchte E-Bikes angeboten. (TT)