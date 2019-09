Wunschpaket für Schultz spaltet Osttiroler Tourismus

Von Peter Nindler

Lienz – Es hat nicht lange gedauert: Nach den Neuwahlen Ende Jänner erschüttert wieder einmal ein Machtkampf den Tourismusverband (TVB) Osttirol. Einmal mehr geht es ums Geld, konkret um mögliche Förderungen für die Gruppe des Seilbahnunternehmers Heinz Schultz. Der Seilbahnkaiser will in den nächsten Jahren in Osttirol rund 60 Millionen Euro investieren; in den geplanten Zusammenschluss Sillian-Sexten sowie in die Skigebiete Kals am Großglockner und in St. Jakob im Defereggen. Dazu gibt es noch Pläne für ein 200-Betten-Hotel.