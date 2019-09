Arbeiterkammer warnt vor „Büros für gesponserte Touristik“

Innsbruck – Zur Vorsicht vor Mail-Einladungen zur Teilnahme an einer Umfrage eines „Büros für gesponserte Touristik“ warnt die Arbeiterkammer Tirol (AK) in einer Aussendung am Dienstag. „Ihr Voucher steht zur Abholung bereit“, informiert dieses „Büro“ derzeit viele Tiroler per Mail. Doch wie so oft dürfte sich auch hier das vermeintliche Geschenk für Gutgläubige als Kostenfalle entpuppen, warnen die Konsumentenschützer der AK.

Die Mail-Adressen des „Büros für Gesponserte Touristik“ und alle weiteren Kontakte, etwa für Antworten oder zum Kundenservice, scheinen laut AK nach Polen zu führen. Ein konkreter Firmensitz sei allerdings gar nicht ersichtlich, denn das Impressum fehle. In dem E-Mail wird die Teilnahme an einer „Studie über Touristische Präferenzen“ und als „Danksagung“ dafür ein „Voucher für drei Tage Übernachtung für zwei Personen“ angeboten.

Die Konsumentenschützer raten davon ab, an der Umfrage teilzunehmen. Wer das Mail genau lese, werde bald erkennen, dass nichts kostenlos ist. Neben einer „Ausgabegebühr“ für den Voucher in Höhe von 29,50 Euro müssen im Hotel nicht näher definierte „Pflichtverpflegungssätze“ bezahlt werden. Absendern derartiger Mitteilungen gehe es in Wahrheit meist darum, Daten zu Werbezwecken zu sammeln. (TT.com)