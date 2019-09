Studie stellt Freizeitticket gutes Zeugnis aus: Vorverkauf startet bald

Innsbruck – Besitzern eines Freizeittickets geht es besser: Diesen Schluss legt zumindest eine von Forschern der Universität Innsbruck durchgeführte Studie nahe. „Fast 80 Prozent der Befragten – und das waren immerhin gut 2500 – gaben an, dass das Freizeitticket ihre Lebensqualität erhöht, zumindest in der subjektiven Wahrnehmung“, sagte Martin Schnitzer vom Institut für Sportwissenschaften gestern bei der Präsentation der Ergebnisse.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Die Nutzer gaben außerdem die Möglichkeit der ganzjährigen Aktivität, den finanziellen Vorteil und den großen Anwendungsbereich als Kaufgrund an. Schaden tut das Ticket jedenfalls nicht“, erklärt Schnitzer. Auch Menschen, die kein Ticket besitzen, wurden befragt. Das Gros gab als Grund für ihr Desinteresse an, dass sich das Ticket für sie finanziell nicht rechnen würde. Laut Studie steigere übrigens das Interesse am Wintersport die Wahrscheinlichkeit, ein Ticket zu kaufen, um das Zwölffache, der Spaß am Schwimmen in etwa um das Dreifache.

Das Freizeitticket Tirol geht heuer in die 14. Saison, im vergangenen Jahr wurden knapp 60.000 Exemplare verkauft. Mit inbegriffen sind über 30 Bergbahnen, 20 Schwimmbäder sowie mehrere Eislaufplätze und Museen. Die Preise für die Tickets wurden für die kommende Saison angehoben. „Die Tariferhöhungen sind nötig, weil die Nutzungen pro Karte gestiegen sind, besonders im Sommer“, erklärte Thomas Scholl, Vorsitzender des Freizeittickets. „Und das müssen wir mit einem höheren Betrag abgelten.“ Der Vorverkauf startet am 1. Oktober und geht bis zum 31. Oktober. (bfk)