Sofia, Innsbruck – Jugend Innovativ-Teams aus Tirol und Niederösterreich vertraten Österreich heuer mit ihren Projekten beim 31. European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) in Sofia. Beiden Teams gelang es dabei, sich gegen die starke internationale Konkurrenz durchzusetzen. 155 Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher aus 39 Ländern nahmen mit 100 Projekten am Wettbewerb teil.

Das Team aus Innsbruck, Noah Scheiring, Andreas Ladner und Tobias Schauer, konnte die Juroren in Sofia mit ihrem Projekt „Diffrec PRO“überzeugen und gewannen den 3. Preis, der mit 3.500 Euro dotiert ist.. Diffrec PRO erleichtert mit einem innovativen Produkt die Arbeit der Bergrettung: Bei Bergrettungseinsätzen werden in der Regel herkömmliche Mannschaftsflaschenzüge verwendet, die kompliziert zu bedienen sind und gleich mehrere Rettungskräfte mit Know-how und Übung benötigen. Ein sogenannter Differenzialflaschenzug hingegen ist simpler: Er besteht aus zwei fest miteinander verbundenen Rollen und Ketten für den richtigen Kraftfluss. Aus Gewichtsgründen konnte der Differenzialflaschenzug bei Bergungen bisher nicht eingesetzt werden. Das dreiköpfige Team der HTL Anichstraße in Innsbruck erkannte das Potential und entwickelte einen Differenzialflaschenzug mit gewichtsarmen Kunstfaserseilen, um damit die Bergrettung künftig zu erleichtern.

„Ich bin sehr beeindruckt von den herausragenden Leistungen der teilnehmenden Teams und wünsche ihnen für den weiteren Berufsweg viel Erfolg“, so Elisabeth Udolf-Strobl, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Sonderpreis für Projekt aus Niederösterreich

Die Jury überzeugt haben auch die beiden niederösterreichischen Jungwissenschaftlerinnen Hannah Schatz und Yasemin Gedik, beide Absolventinnen der HLUW Yspertal in Zwettl. Für ihr Projekt „Mikroplastik vor unserer Tür“ nahmen sie einen der begehrten „Special Donated Prizes“, den „PepsiCo Prize“ mit nach Hause. Mit dieser Auszeichnung ist ein Besuch des Beaumont Park R&D Centre in UK verbunden.

Das Duo befasste sich im Rahmen ihres Wissenschaftsprojekts eingehend mit dem hochaktuellen Thema Mikroplastik und analysierte die Mikroplastikbelastung im Fluss Ybbs und deren Abbaubarkeit im Klärschlamm. (TT.com)