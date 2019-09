Brummis sind bei Supermarkt in Brixlegg nicht mehr willkommen

Nahe an der Autobahn gelegen, mit großzügiger Einfahrt versehen und dann sind es nur wenige Schritte in den Supermarkt, wo die frischen Schmankerln warten. Dass sich am Parkplatz des Sparmarkts am östlichen Ortseingang von Brixlegg gerne Fernfahrer aus allen möglichen Nationen versammeln, um ihre Ruhezeiten dort zu verbringen, scheint nachvollziehbar.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ab kommendem Montag ist damit aber Schluss. Ein großes Schild weist seit Kurzem Lenker darauf hin, dass „Brummis" ab 23. September hier nicht mehr geduldet werden. Es handle sich um eine Vorsorgemaßnahme, erklärt Unternehmenssprecherin Barbara Moser auf Nachfrage der TT. Zwar habe es bisher „Gott sei Dank keine Unfälle gegeben", doch sei die unübersichtliche Situation gefährlich. „Es muss nicht immer erst etwas passieren, man kann auch vorher handeln. Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität", begründet Moser das Parkverbot.

Ausreden dürfte man wohl keine gelten lassen — zumindest wird das Novum sicherheitshalber in elf Sprachen verkündet. (jazz)