Nach Cook-Pleite: WK Tirol empfiehlt, Reise nicht mehr anzutreten

Innsbruck, Wien – Andreas Kröll, Obmann des Reisebüro-Fachverbands in der Wirtschaftskammer Tirol, empfiehlt Tiroler Kunden, die eine Reise bei Thomas Cook gebucht haben, diese nicht anzutreten.

„Die Situation äußerst undurchsichtig. Wir empfehlen den Tiroler Kunden, nicht mehr abzureisen und die Gelder, die sie bezahlt haben, beim Abwickler einzureichen“, so Kröll. „Das Risiko ist zu groß, dass man jetzt noch abreist und dann in der Zieldestination die größten Probleme hat“, warnt Kröll, der auf turbulente Szenen in Tunesien verweist. Dort haben Hotelbetreibe die Gäste an der Abreise gehindert.

Vonseiten Thomas Cook gebe es laut Kröll keine Erklärungen, der Konzern verweise lediglich auf den Insolvenz-Abwickler. „Doch auch vom Abwickler bekommen wir keine Informationen“, so Kröll. Die Lage könne sich aber stündlich ändern.

Zu den Folgen der Insolvenz von Thomas Cook auf österreichische Reisende findet am Vormittag eine Koordinationssitzung von Außen- und Verkehrsministerium mit Reisebürounternehmen statt. Dabei werde die Betroffenheitslage in Österreich analysiert, hieß es aus dem Außenministerium in Wien zur APA.

Derzeit sei die Lage bzw. die Zahl der österreichischen Betroffenen unklar. Normalerweise werde bei Pauschalreisen auch eine Reiseversicherung abgeschlossen, diese sollte dann im Insolvenzfall für eine Rückholung sorgen.

Beim Bürgerservice gebe es bisher keine Anrufe von betroffenen Österreichern. Zur Vorsorge wurde trotzdem das Bürgerservice verstärkt. „Sollten Anrufe von Betroffenen kommen, kümmern wir uns um die Anliegen“, hieß es aus dem Außenministerium zur APA. Das Bürgerservice kann telefonisch unter 0043 (0) 50 1150 44 11 erreicht werden. (mas, TT.com)