Tausende Besucher beim Abendshopping in Schwaz erwartet

Schwaz – Laute Musik mischt sich mit Gelächter. Gut gelaunt und die Hände voller Einkaufstaschen schlendern unzählige Besucher durch die Altstadt. An jeder Ecke warten neue Überraschungen und Besonderheiten. Künstler verzaubern die kleinen Gäste und bringen sie zum Strahlen. An der Fotostation stehen die Leute für ein lustiges Erinnerungsfoto Schlange.

So sah das Abendshopping in Schwaz im Vorjahr aus. Und genau so soll es auch heuer wieder zahlreiche Besucher in die Altstadt und die Stadtgalerien im Schwazer Zentrum locken. Denn am Freitag, 11. Oktober, haben wieder rund 70 Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet und laden zum abendlichen Bummeln mit Rabatten, Schnäppchen und Überraschungen ein.

Altstadt: Unter dem Motto „Street Art“ gibt es in der Schwazer Innenstadt Straßenkunst mit Live-Graffiti, Jongleuren und Skateboard-Shows zu sehen. Beim Life-Radio-Glücksrad halten die Innenstadtkaufleute jede Menge Preise parat. Aber nicht nur die Geschäfte halten ihre Ladentüren länger auf, sondern auch die Gastronomielokale, Foodtrucks und Bars. Während des gemütlichen Bummelns sind die Gruppe B.Streetband gemeinsam mit Rapperin Sandr­a und DJ Alec White zu hören. Die kleinen Besucher erwartet ein Kinderprogramm mit Airbrush-Tattoos und einem Ballonkünstler. Zudem lädt ein Handwerksmarkt in der Fuggergass­e zum Stöbern ein.

Stadtgalerie: Das Einkaufszentrum wird alle 30 Minuten zum Laufsteg, wo aktuelle Mode präsentiert wird. Weiters sorgt Robert Ganahl, Meister der Magie, für besondere Momente. Mit Livemusik von Evergreen und den Zottigen warten zudem ein Glücksrad, Kinderprogramm und eine Fotostation auf die Besucher. (TT, emf)