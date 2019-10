Afterwork-Bauernmarkt startet am Innsbrucker Marktplatz

Innsbruck – Regionalität liegt im Trend und Bauernmärkte erfreuen sich auch bei der urbanen Bevölkerung großer Beliebtheit. Wer in Innsbruck heimisches Gemüse, frisches Bauernbrot oder Honig von Tiroler Bienen direkt vom Erzeuger kaufen will, muss meist jedoch früh aufstehen: Die Öffnungszeiten der Bauernmärkte beschränken sich meist auf den Vormittag. Hier will ein neues Projekt anknüpfen, das ab Donnerstag wöchentlich von nachmittags bis abends am Vorplatz der Innsbrucker Markthalle stattfindet.

Organisiert wird der Afterwork-Bauernmarkt von einem neu gegründeten Verein, hinter dem unter anderem Claudia Kogler vom Altstadt-Restaurant „Die Wilderin“ und der Absamer Bio-Bauer Hannes Zanon stecken. Man wolle eine Brücke zwischen den Produzenten am Land und den Konsumenten in der Stadt bauen, meint Mit-Initiatorin Claudia Kogler. Die Kriterien, die die – aktuell allesamt Tiroler – Anbieter erfüllen müssen: Gut und ehrlich sollen ihre Produkte sein. Einige davon sind bio-zertifiziert, aber nicht alle. Durch die späten Öffnungszeiten sieht man sich jedenfalls nicht als Konkurrenz für die Bauern, die vormittags in der Markthalle ihre Waren anbieten.

Das „Dorf der Alpen“ hat ab sofort jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die dreitägige Auftaktveranstaltung fand bereits Ende September statt. (TT.com)