Peek&Cloppenburg sperrt im Kaufhaus Tyrol zu: 90 Jobs betroffen

Innsbruck – Seit dem Neustart des Kaufhaus Tyrol in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße unter Immobilien-Investor Rene Benko im Jahr 2010 war Peek&Cloppenburg (P&C) ein großer Ankermieter. Mit einer Bruttoverkaufsfläche von rund 4900 Quadratmetern über drei Etagen nimmt die deutsche Modekette fast 15 Prozent der gesamten Verkaufsfläche im Kaufhaus Tyrol ein.

Anfang kommenden Jahres kehrt Peek&Cloppenburg dem Kaufhaus im Stadtzentrum den Rücken. „Peek&Cloppenburg wird im ersten Quartal 2020 den Standort im Kaufhaus Tyrol schließen“, bestätigte das Unternehmen schriftlich gegenüber der TT. Offenbar gab es mit dem Shopping-Center rund um die Verlängerung des Pachtvertrags Differenzen um die künftige Höhe der Miete. Grund für den Auszug sei, schreibt P&C, „dass bei Neuverhandlungen über zukünftige Konditionen des Mietvertrags keine Einigung erzielt werden konnte“.

Unternehmen will neuen Standort in Innsbruck

Der Landeshauptstadt dürfte die Modehandelskette aber erhalten bleiben. „Das Bekleidungsunternehmen schätzt Innsbruck als Standort und möchte hier auch weiterhin aktiv sein“, heißt es in einer Erklärung weiter. Peek&Cloppenburg sei daher bereits auf der Suche nach einer neuen Immobilie. Im Kaufhaus Tyrol beschäftigt P&C nach eigenen Angaben 90 Mitarbeiter. Ziel sei es, für sie „sozialverträgliche Lösungen anzubieten“.

Die Mitarbeiter seien am Mittwoch über den nahenden Auszug informiert worden, erklärt David Schumacher, betriebsbetreuender Sekretär bei der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp) in Tirol. Dieser Schritt sei sehr überraschend gekommen, bereits mit Ende Jänner 2020 dürfte der Pachtvertrag zwischen P&C und dem Kaufhaus Tyrol nicht mehr verlängert werden. „Jetzt geht es darum, einen Sozialplan zu verhandeln und Härtefälle abzusichern und vielleicht den Standort unter einer neuen Firma zu erhalten“, so Schumacher. (mas, TT.com)