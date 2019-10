Zu wenig Parkplätze: Erfolg der Öffis macht Imster Bahnhof noch enger

Von Alexander Paschinger

Imst – „Da muss man doch was machen“, meint der Vater einer Studentin aus Tarrenz: Vor Kurzem parkte diese ihr Fahrzeug – ungünstig – am Imster Bahnhof. „Die öffentlichen Busverbindungen von Tarrenz aus sind katastrophal“, sagt der Vater und zeigt den Zahlschein mit dem Strafbetrag von 25 Euro. Die Tochter hatte die Ticketbestätigung im Auto. „Ja, sie stand verbotenerweise dort – aber das Problem mit den fehlenden Parkplätzen und den schlechten Verbindungen hat ja nicht nur unsere Familie“, will der Tarrenzer das Problem generell aufrollen.