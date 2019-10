Pläne um Ausbau von Schlosshotel in Kitz sorgen für Zündstoff

Von M. Strozzi, A. Vahrner

Kitzbühel – Die Münchner RH-Gruppe rund um den McDonalds- und Immobilien-Unternehmer Michael Heinritzi sowie Robert Hübner will das Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel – derzeit ein Austria Trend Hotel – in ein 5-Sterne-plus-Hotel umbauen: mit Veranstaltungsbereich, Outlet-Shops, Sky-Bar, Restaurant und Tiefgarage. Das bestehende Hotel würde in Richtung Parkfläche etwas erweitert werden, die Bettenzahl bei 320 bleiben. „Wir hätten vor, Anfang 2022 umzubauen und 2023 wieder zu eröffnen“, sagt Heinritzi gegenüber der TT. Die RH-Gruppe hatte 2016 die Immobilie von der Bank Austria um knapp 30 Mio. Euro erworben. Weitere 70 Mio. Euro wolle man in den Umbau investieren. Aber nur unter der Bedingung, dass die Stadt Kitzbühel in dem künftigen Hotelgebäude auf 2000 Quadratmetern mehrere Wohnungen zulässt, um sie am freien Markt zu verkaufen. „Wir bitten die Stadt, dass sie uns fünf bis sechs freiverkäufliche Wohnungen genehmigt“, so Heinritzi. Die Wohnungen wären 30 bis 40 Mio. Euro wert. Dieses Geld benötige man als Eigenkapital für den Hotelumbau, die Wohnungen würden nicht in den Hotelbetrieb integriert, so Heinritzi. Er wirbt für sein Projekt damit, dass die Zahl der Arbeitsplätze von 100 auf 200 steigen würde, die jährlich ca. 50.000 Gäste würden täglich 150 Euro in der Stadt ausgeben.