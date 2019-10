Wenn der Lienzer Talboden wieder Bauernland wird

Von Catharina Oblasser

Nußdorf-Debant – Es ist eine Vision, aber eine, die Hand und Fuß hat: Wenn es in Ostösterreich noch trockener und heißer wird als jetzt und große Anbauflächen verdorren, verlagert sich die Landwirtschaft in höhergelegene und wasserreichere Gebiete wie Osttirol. Immerhin verfügt das Lienzer Becken über eine der größten Grundwasserreserven in Österreich. Und regional erzeugte Lebensmittel werden immer mehr geschätzt und gewinnen an Wert. Wird es im Lienzer Talboden also bald wieder mehr Bauern geben?

Diese Frage war Thema bei der Podiumsdiskussion „Zukunftsbilder Lienzer Talboden“, die das Ingenieur- und Landschaftsplanungbüro Revital in Nußdorf-Debant veranstaltete. Gastgeber Klaus Michor diskutierte mit dem ÖVP-Landtagsabgeordneten und Bauern Martin Mayerl, dem Dölsacher Bürgermeister und Planungsverbands-Obmann Josef Mair, dem Holzunternehmer Hannes Theurl und der Bodenschutz-Expertin Maria Legner vom Klimabündnis.

„Die Landwirtschaft wird bei uns wieder viel wichtiger werden“, ist Klaus Michor überzeugt. Denn die großen Ackerbauflächen im Flachland hätten keine Zukunft. Martin Mayerl erwähnt Studien, wonach die Ertragsfähigkeit der Böden in Ostösterreich in den kommenden 20 Jahren wegen des Klimawandels abnehmen würde. „Bei uns wird die Ertragsfähigkeit aber steigen, weil es wärmer wird.“ Maria Legner beschreibt ihre Vision für die Zukunft: „Dass wieder mehr Menschen in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten.“

Was dabei nicht übersehen werden darf: Nur acht Prozent des Bezirks Lienz sind Dauersiedlungsraum, und verschiedene Nutzungsinteressen konkurrieren um die vorhandenen Flächen. Dabei haben bäuerliche Interessen einen guten Stand. „Landwirtschaftliche Böden sind durch die Widmung als Vorsorgeflächen geschützt“, sagt Mayerl. Hannes Theurl pocht darauf, dass auch Gewerbe, Industrie oder Tourismus Platz haben müssten. „Aber es ist nicht leicht, all diese Interessen unter einen Hut zu bringen“, räumt er ein.

Das wäre Aufgabe einer überörtlichen Raumplanung. „Dafür sind die Planungsverbände ursprünglich geschaffen worden“, sagt Josef Mair. „Aber das hat nie funktioniert, so ehrlich muss man sein.“ Er hofft, dass das geplante gemeinsame Gewerbegebiet im Lienzer Talboden bald verwirklicht werden kann.

Gastgeber Klaus Michor, Politiker Martin Mayerl, der Dölsacher Bürgermeister Josef Mair, Unternehmer Hannes Theurl und Maria Legner vom Klimabündnis (v. l.) diskutierten am Podium. - Oblasser