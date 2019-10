WE baut in Oetz 34 Wohnungen

Am Montag konnte am Mühlweg in Oetz der offizielle Baustart für eine Wohnanlage der WE mit insgesamt drei Trakten gegeben werden. Dort entstehen am ehemaligen Tiwag-Areal bis zum Frühjahr 2021 nicht weniger als 34 Wohnungen. In zwei der drei Gebäude sind dabei in Summe 21 Mietkaufwohnungen vorgesehen, das dritte Haus wird 13 Dienstnehmerwohnungen Platz bieten. Alle Einheiten werden durch die Gemeinde Oetz vergeben.

Architekten der Anlage sind Manfred König und Raimund Wulz von der Architekturhalle ZT Telfs, die Baumeisterarbeiten übernimmt Franz Thurner. Die Gesamtbaukosten sind mit 5,1 Millionen Euro veranschlagt, die Wohnbauförderung beträgt 1,6 Millionen Euro. (TT)