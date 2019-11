Printausgabe der Tiroler Tageszeitung vom So, 03.11.2019

„Dynamic Pricing“: Tiroler Seilbahner zögern bei flexiblen Preisen

Viele Schweizer Skigebiete passen ihre Preise dynamisch an Wetter, Tag und Auslastung an. In Tirol zögern die Seilbahner, sie fürchten Gäste-Ärger und Preisverfall.