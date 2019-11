Dämpfer für umstrittenes Investoren-Hotel in Oetz

Von Max Strozzi

Oetz – Seit Juli ist das Investoren-Hotel in Oetz mit mehr als 50 Anleger-Wohnungen, die an Urlauber vermietet werden, in Betrieb. Nach der Debatte um mögliche versteckte Freizeitwohnsitze wird das Hotel den Betreibervertrag mit den Investoren nun teilweise abändern. Das hat der Oetzer BM Hansjörg Falkner kürzlich den Gemeinderäten bekannt gemacht und auch der TT bestätigt. Den Vertrag hat der Hotelbetreiber All Suite Resort Österreich rund um die Schweizer Kristall Group mit den Wohnungseigentümern abgeschlossen. Er regelt etwa, wie die Wohnungen mit insgesamt mehr als 250 Betten zur Vermietung an den Hotelbetreiber überlassen werden oder wie die Wohnungseigentümer selbst in dem Hotel urlauben können. Der Oberländer Anwalt Stephan Wijnkamp, der sich auf die Ferienwohnungs-Problematik spezialisiert hat, hatte zuletzt auf TT-Anfrage kritisiert, dass zwei Paragraphen im bisherigen Vertrag es den Investoren ermöglichen, ihre Wohnung in den Ferien selbst zu nutzen, wodurch versteckte Freizeitwohnsitze entstünden. Auch Hotel-Obmann Mario Gerber hatte dieses Investorenmodell kritisiert.