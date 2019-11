Flexible Preise im Anflug auf Tirol, Skifahren wird wohl teurer

Von Beate Troger

Innsbruck – In der Schweiz ist es schon längst Realität: Die Preise für einen Skipass schwanken tagesaktuell, abhängig von Wetter oder Auslastung. Die großen und auch mittelgroßen Skigebiete im Alpenraum werden in den nächsten Jahren „fast alle“ auf eine dynamische Preisgestaltung umsteigen. Davon ist Patrick Schreiber, Marketingchef von Smart Pricer, überzeugt. Das Berliner Unternehmen berechnet die Algorithmen und damit die jeweiligen Tagestarife für jen­e Seilbahnbetriebe, die auf flexible Preise ohne Preisliste setzen. Wie die TT berichtete, sind die Seilbahnen in Tirol noch skeptisch. Doch zahlreiche Unternehmen haben sich das Preismodell schon durchgerechnet und intensiv analysiert. Und: Keiner will der Erste sein, der die Preisgestaltung reformiert.