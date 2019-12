158 Betten, vier Jobs: Appartementhaus facht Investorenmodell-Debatte an

Von Max Strozzi

Kühtai – Die Appartement-Pläne deutscher Investoren in Kühtai fachen die Debatte über so genannte Investorenmodelle an. Geplant ist, wie berichtet, ein achtgeschoßiges Gebäude mit 31 Gäste-Appartements (158 Betten), die an Anleger verkauft und dann an Urlauber vermietet werden sollen. Allerdings sollen nur vier Jobs entstehen und mittags und abends soll es für die potenziellen Gäste nur Suppe­ oder Sandwiches geben. Die Betriebsanlagenverhandlung fand bereits statt. Wer die Anlage gewerberechtlich betreiben­ soll, ist laut Investor noch offen.