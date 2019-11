Wirtschaftsforum in St. Johann: Patrick Unterberger neuer Obmann

Kürzlich fand in St. Johann die Vollversammlung des Wirtschaftsforums statt: Angelika Schmied-Hofinger legte nach zwölf Jahren ihre Position als Obfrau zurück. Zu ihrem Nachfolger wurde Patrick Unterberger gewählt, Obmann-Stellvertreterin ist Tina Hötzendorfer. Das Wirtschaftsforum St. Johann in Tirol wurde im Jahre 2007 gegründet und ist Gesellschafter der Ortsmarketing St. Johann in Tirol GmbH. Mittlerweile hat der Verein 200 Mitglieder aus allen Sparten der Wirtschaft. (TT)