Heftige Kritik am TVB TirolWest für Neubau seiner Zentrale in Landeck

Von Matthias Reichle

Landeck — Trotz zahlreicher Leerstände in der Landecker Innenstadt baue der Tourismusverband TirolWest seine neue Zentrale praktisch in die „grüne Wiese", der Landecker Sonnenwirt Karl Graber kritisierte bei der kürzlich abgehaltenen Vollversammlung das geplante TVB-Gebäude am Eingang der Malserstraße. Er zitierte aus der Mail eines Jungunternehmers, das er zum Thema erhalten haben will. „In Landeck gibt es Leerstände von mindestens 2000 Quadratmetern. Da stellt sich mir die Frage, ist es Aufgabe des TVB, ein neues Gebäude zu bauen. Man kommt nicht zu uns, um sich ein Tourismusgebäude anzuschauen. Das wird überschätzt", so Graber.

