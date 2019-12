Heiß-kalt für den Tourismus: Tiroler mit gemischten Gefühlen

Von Alois Vahrner

Innsbruck – Wie sehen die Tirolerinnen und Tiroler den Tourismus? Dieser Frage ging das Management Center Innsbruck (MCI) in einer repräsentativen Umfrage (mit 1500 Befragten die diesbezüglich größte Erhebung seit 1997) nach. 98 Prozent der Befragten schätzen demnach die wirtschaftliche Bedeutung und den Stellenwert des Tourismus als hoch ein, sagt der Chef des MCI Tourismus, Hubert Siller.

Laut der Umfrage sehen 92 Prozent den Tourismus als wichtigen Arbeitgeber im Land, für 82 Prozent schafft die Branche wichtige Einrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen wie Seilbahnen, Schwimmbäder oder Öffi-Angebote auch für die Einheimischen, die es sonst wohl nicht gäbe. Zwei Drittel sagen, dass der Tourismus positiv zur Lebensqualität beitrage. 77 Prozent der Befragten zeigten sich stolz, dass Gäste nach Tirol kommen, um zu sehen, was das Land zu bieten habe.

67 Prozent sehen den Tourismus als attraktiven Arbeitgeber, allerdings nur 35 Prozent verbinden mit diesem Arbeitgeber ein positives Image. 64 Prozent der Tiroler fühlen sich laut Umfrage durch die Urlauber im Alltag nicht gestört, 15 Prozent allerdings schon. Während im Jahr 1997 bereits 66 Prozent der Befragten angaben, dass der touristische Verkehr die Lebensqualität beeinträchtigt, waren es nun sogar 73 Prozent. Auch der Wunsch nach weniger Urlaubern ist im Vergleich zu 1997 deutlich gestiegen. Während es 1997 noch 7 Prozent waren, sind es mittlerweile bereits 18 Prozent. 74 Prozent der Befragten wollen auch künftig in etwa gleich viele Urlaubsgäste und nur 8 Prozent mehr.

In der Wahrnehmung des Tourismus gebe es jedoch Unterschiede zwischen den Gebieten, sagt Siller. So hätten die Einwohner von tourismusintensiven Regionen (etwa in den Tälern) insgesamt eine teils deutlich positivere Einstellung und empfänden stärkere Vorteile durch den Tourismus als etwa im Inntal und in Innsbruck.

„Die Tourismusgesinnung ist gut und sie ist besser, als sie oft dargestellt wird“, zeigt sich LH Günther Platter mit den Ergebnissen durchaus zufrieden. Der Großteil der Bevölkerung fühle sich durch die Gäste nicht belästigt, aber viele fühlten sich durch den Verkehr in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Tirol habe einen hervorragenden Branchenmix, der Tourismus sei nicht nur, aber gerade auch in den Finanzkrisen-Jahren 2008/9 „der Fels in der Brandung“ gewesen. Jeder dritte Euro in Tirol werde direkt oder indirekt über den Tourismus erwirtschaftet, Tirol habe auch deshalb praktisch Rekord- und Vollbeschäftigung. Der Tiroler Tourismus habe laut Platter mit einem Rückgang der Bettenzahl und einer Steigerung der Wertschöpfung bereits den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen.

Die Tourismusstrategie „Tiroler Weg“ bis 2025 und dann 2030 solle angepasst werden, kündigt Platter an. Darin solle es auch um attraktivere Berufe, bessere ökologische Mobilitätsangebote, leistbare Angebote für die Einheimischen und den verstärkten Kampf gegen unannehmbare illegale Natureingriffe im touristischen Bereich gehen.

Man baue das Angebot etwa der klimaschonenden Urlaubsanreise mit dem Zug („Tirol auf Schiene“) massiv aus, sagt Tirol-Werbung-Chef Florian Phleps. So seien allein die täglichen Halte von Fernverkehrszügen in Tirol von 70 auf mittlerweile 194 gewachsen. Zusammen mit den Tourismusverbänden habe man das Öffi-Angebot massiv erweitert. Gäste bräuchten in Tirol im Urlaub kein Auto mehr. Zudem werde die Tirol Werbung künftig verstärkt in Tirol informieren und werben, auch in Sachen Tourismusgesinnung. „Es ist für uns nämlich wesentlich, das Meinungsbild der Tiroler Bevölkerung in diesen Prozess einfließen zu lassen“, betont Phleps Die Übernachtungen von Tiroler Gästen seien in den vergangenen zehn Jahren um 45 Prozent auf 810.000 gewachsen.

Für den Fachgruppenobmann der Hotellerie, Mario Gerber, gilt es die Bemühungen um Mitarbeiter noch zu verstärken. Der Tourismus habe mit einer seit 2001 um 68 Prozent gestiegenen Mitarbeiter-Zahl viel stärker zugelegt als die Tiroler Wirtschaft insgesamt (plus 33 Prozent).

Die auch in der Umfrage zutage getretenen Image-Probleme seien auch Folge „von Versäumnissen aus der Vergangenheit“. Mittlerweile sei aber eine neue Unternehmer-Generation am Ruder. „Die meisten Unternehmen haben längst verstanden, wie wichtig ein wertschätzendes Umfeld für die Beschäftigten ist, und investieren in entsprechende Initiativen von modernen Mitarbeiterhäusern über Weiterbildungsmöglichkeiten bis zum Freizeitprogramm“, so Gerber.