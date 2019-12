RHI baut in Hochfilzen für 40 Millionen Euro aus

Von Michael Mader

Hochfilzen – Es ist die größte Investition, die das Unternehmen in den vergangenen 15 Jahren in Österreich getätigt hat: RHI Magnesita, der Weltmarktführer für Feuerfestprodukte und -lösungen mit einem Jahresumsatz von 3,1 Mrd. Euro, investiert mehr als 40 Mio. Euro in die Errichtung des neuen „Dolomite Resource Center Europe“ in Hochfilzen. Kernstück ist ein hochmoderner Drehrohrofen, in dem der zerkleinerte Dolomit bei 1800 Grad Celsius gebrannt wird.