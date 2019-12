Letztes Update am Do, 19.12.2019 23:49

Kurtaxe für Schutzhütten? Der Gipfel der Empörung ist in Tirol erreicht

Eine Seilschaft aus Touristikern, Unternehmern, Wirtschaftsbund und NEOS will, dass in Schutzhütten künftig Kurtaxe zu zahlen ist. Tourismusreferent Platter legt sich vorerst nicht mit dem Alpenverein an.