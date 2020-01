TT-Umfrage: Tiroler befürworten das Rauchverbot in Lokalen

Von Max Strozzi

Innsbruck – Über Jahrzehnte und mehrere Regierungen hinweg war das Rauchverbot in Lokalen eine heiß umkämpfte, emotionsgeladene und von Klientelpolitik geprägte Materie. Seit 1. November 2019 gilt in der Gastronomie ein absolutes Rauchverbot. Die Mehrheit der Tirolerinnen und Tiroler befürwortet das Gastro-Rauchverbot, wie die aktuelle TT-Umfrage zeigt. Für 52 Prozent der Befragten war demnach das Rauchverbot in Lokalen längst überfällig. Weitere 30 Prozent finden die Maßnahme richtig, regen aber Kostenersatz für Wirte an, die in räumliche Abtrennungen von Raucher- und Nichtraucher-Bereichen investiert hatten. Damit finden insgesamt mehr als 80 % der Tiroler das Rauchverbot in Lokalen gut. 18 Prozent dagegen empfinden es als unzulässige Bevormundung.