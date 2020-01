Neuer Anlauf für Stromleitung aufs Sonnenplateau

Von Matthias Reichle

Ried, Fiss, Ladis – Nach den ursprünglichen Plänen sollt­e sie bereits in Betrieb sein – doch rund um das Genehmigungsverfahren für eine neue 110-kV-Freileitung von Ried im Oberinntal aufs Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis flogen im vergangenen Jahr die Funken. In Ried formiert­e sich nach anfänglicher Zustimmung durch den Bürgermeister eine Bürgerinitiative gegen das Projekt. Auch der Gemeinderat sprach sich schließlich einstimmig gegen den Bau der neuen Masten aus. Grund war, dass die Leitung, mit der die Tinetz den zukünftigen Strombedarf der drei Tourismusgemeinden abdecken will, vom Tal aus gut sichtbar gewesen wäre. Man befürchtete eine Verschlechterung des Landschaftsbilds.

Zum Jahreswechsel wird das Projekt nun in einer geänderten Form erneut bei den Behörden zur Genehmigung eingereicht, das bestätigt Tinetz-Geschäftsführer Thomas Rieder. Kurz vor Weihnachten trafen die letzten Unterschriften der Grundeigentümer ein. Laut dem Tinetz-Chef ist es weiter das Ziel, bis zum Beginn der Wintersaison 2020 in Betrieb zu gehen. „Wir hoffen, dass es sich ausgeht“, man sei „guter Dinge“.

Mit der Gemeinde Ried hatte die Tinetz bereits im Herbst einen Kompromiss geschlossen. Die Stromtrasse wurde dafür leicht angepasst. „Wir haben zwei Masten versetzt“, so Rieder. Die Freileitung verläuft damit nicht mehr über eine Wiese, sondern etwas darüber im Wald – und sollte damit weniger gut sichtbar sein als zuvor. „Im Prinzip muss das Verfahren neu aufgerollt werden“, erklärt der Tinetz-Geschäftsführer. Zuletzt hat auch der Gemeinderat von Ladis seine Zustimmung erteilt. Dies betraf auch den Bau eines neues Forstwegs, der sowohl für die Errichtung der neuen Stromleitung als auch zur künftigen Bewirtschaftung des Waldstücks benötigt wird. Insgesamt sprach man in Ladis von einer „tragbaren Lösung“, dem Ausbau der Stromversorgung in Serfaus, Fiss und Ladis solle nun nichts mehr im Wege stehen. Im Sommer warnte die Tinetz noch vor einem Ausbaustopp am Plateau, sollte man nicht zu einer Einigung kommen.

Nun brauche man bis Mai alle notwendigen Genehmigungen, um die Arbeiten 2020 rechtzeitig abschließen zu können, so Rieder. Die wesentlich größere Aufgabe als der Bau der Leitung sei allerdings das benötigt­e Umspannwerk in Fiss. Die Ausschreibung für die Baumeister­arbeiten wurde bereits gestartet.