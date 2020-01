Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Und täglich werden es mehr: Nach der Berichterstattung über das „Südtiroler Auktionshaus“ haben sich etliche weitere Betroffene ans Ombudsteam gewandt. Alle haben auf einen Aufruf des eigentlich deutschen Unternehmens reagiert und ihre gebrauchten Pelzjacken und -mäntel in Hotelräumlichkeiten in ganz Tirol gebracht, die zu diesem Zweck gebucht worden waren und wo die Stücke geschätzt wurden. Alle haben unter der Annahme, vierstellige Preise zu erzielen, teils mehrere hundert Euro für eine als obligat angegebene Reinigung bezahlt und alle wurden nach einiger Zeit informiert, dass für ihren Pelz leider kein Käufer gefunden werden konnte. Auch wenn die Kunden nachhakten und baten, ihre Stücke billiger anzubieten, schickte das „Südtiroler Auktionshaus“ die Kleidungsstücke zurück. Teilweise fielen dafür Kosten an.