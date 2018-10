Geox-Gründer Polegato: „Globalisierung zu schnell für Politik“

Innsbruck – Mit 20 eigenen Shops ist der italienische Schuh- und Bekleidungshersteller Geox in Österreich vertreten, einer davon befindet sich in Tirol, konkret im Innsbrucker Einkaufszentrum Dez. 2017 musste der Konzern mit weltweit 1200 Shops einen Umsatzknick auf 884 Mio. Euro (von zuvor 901 Mio. Euro) hinnehmen, wenngleich der Nettogewinn gegenüber 2016 von zwei Millionen Euro auf 15,4 Mio. Euro schnellte. Heuer ging es mit der Aktie des in Mailand börsennotierten Unternehmens bisher kontinuierlich bergab. Derzeit sei das Unternehmen in einer Restrukturierungsphase, schilderte jüngst Geox-Chef Moretti Polegato am Rande eines Vortrags am MCI in Innsbruck. Ob im Zuge dessen Shops geschlossen werden könnten? Das schloss der Firmenchef aus. „Wir wollen die Geschäfte erhalten“, versicherte Moretti Polegato.

Kopfzerbrechen bereiten dem Italiener die politischen Entwicklungen quer über den Globus – in den USA und in Europa generell sowie jene in seiner Heimat Italien im Speziellen. „Die Politik hält mit der Geschwindigkeit der Globalisierung nicht Schritt“, sagte Moretti Polegato. Die EU agiere orientierungslos. Bleibe die EU schwerfällig, werde sie von der Globalisierung überrannt, warnte der Konzernlenker. „Mit den USA, die sich abschotten, auf der einen Seite, sowie China, das in Afrika in ein Imperium investiert, auf der anderen Seite, bräuchte es vielmehr eine EU, die stark ist“, fordert der Unternehmer. Auch regt er eine EU-weite Steuerreform an, mit dem Ziel eines europaweit einheitlichen Steuersystems. Zudem fordert er eine konkretere EU-Gesetzgebung.

Auch in Italien ortet er zahlreiche Herausforderungen. Unter der neuen Regierung herrsche Verunsicherung. Italiens Politik folge nicht der Marktlogik, beklagt er. „Derzeit warten alle ab, was in Italien passieren wird“, sagt der Geox-Chef. Nicht zuletzt aufgrund des Budgetentwurfs – dieser sieht eine deutlich höhere Neuverschuldung vor, als es unter der Vorgängerregierung geplant war – liegt Italien mit Brüssel im Clinch. Dabei, so meint Moretti Polegato, würden die Italiener die EU durchaus positiv sehen. Schließlich sei mit dem Vertrag von Rom vor knapp 60 Jahren die europäische Idee praktisch in Italien geboren worden. (mas)