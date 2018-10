Bau in New York geplatzt: Größtes Riesenrad der Welt kommt nicht

New York – Die Pläne zur Errichtung des größten Riesenrads der Welt in New York sind geplatzt. „Nach Jahren der Planung teilen die Entwickler des New York Wheel mit großer Enttäuschung mit, dass der Traum, eine Weltklasse-Attraktion in Staten Island zu bauen, sich leider nicht erfüllen wird“, hieß es in einer Erklärung vom Dienstag (Ortszeit), die der Deutschen Presse-Agentur in New York vorlag.

Das Riesenrad sollte mit rund 190 Metern das höchste der Welt werden. Es hatte sich ursprünglich schon 2015 im New Yorker Stadtteil Staten Island drehen sollen – mit Panoramablick über den Hafen, die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan.

Einen konkreten Grund für die Aufgabe der Pläne nannten die Entwickler zunächst nicht. Zuletzt waren die Kosten des Projekts jedoch immer weiter angestiegen, der Bau hatte sich verzögert und war von Gerichtsstreits zwischen verschiedenen Investoren schließlich ganz aufgehalten worden.

Mit dem Bauprojekt wollten die Entwickler den vorstädtischen und ruhigsten der fünf New Yorker Stadtteile aufwerten. Bis heute nehmen viele Touristen zwar die kostenlose Fähre nach Staten Island, um den Ausblick auf Bucht, Freiheitsstatue und Skyline der Metropole zu genießen, fahren dann aber meist umgehend zurück nach Manhattan.

Das New York Wheel sollte jährlich drei Millionen Besucher zum Verweilen ans Nordufer locken. Ein Einkaufszentrum neben der Riesenrad-Baustelle soll aber trotzdem noch in diesem Jahr öffnen. (APA/dpa)