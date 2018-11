Hofer-Chef Helm wird neuer Chef der Drogeriekette Müller

Wien/Sattledt – Noch-Hofer-Chef Günther Helm wird laut einem Bericht der deutschen Lebensmittel Zeitung neuer Chef der deutschen Drogeriekette Müller. Hofer hatte gestern bekanntgegeben, dass Helm die Aldi Süd/Hofer-Gruppe „auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen“ verlasse. Seine Position übernimmt ab 1. Dezember Hofer-Manager Horst Leitner (52), zuletzt Mitglied des Landesvorstandes von Aldi USA.

Der 86-jährige Drogerie-Unternehmer Erwin Müller regle seiner Nachfolge an der Konzernspitze, so die Lebensmittel Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Österreicher Helm solle Mitte kommenden Jahres die Chefposition bei dem drittgrößten deutschen Drogeriehändler mit Sitz in Ulm übernehmen. Bisher habe der Drogerie-Unternehmer Müller alleine in der Geschäftsführung agiert. (APA)