Kika/Leiner neu rüstet für Kampf am Möbelmarkt

Unternehmen

C&A öffnet an drei Ex-Vögele-Standorten in Tirol und der Steiermark

Aufgemacht wird im Einkaufszentrum Cyta in Völs, im ELI in Liezen und im FMZ in Feldbach. Für Frühjahr 2019 sei eine weitere Übernahme in St. Veit geplant.