Amazon geht in Europa mit Geschäften an den Start

Madrid, Seattle – Der Internet-Riese Amazon startet in den kommenden Tagen mit Läden in europäischen Metropolen seine Attacke gegen den stationären Einzelhandel. Am Mittwoch öffnete der Konzern in Madrid einen Pop-up-Store mit einer Angebots-Palette von Elektronik über Computer-Spiele bis hin zu Bekleidung.

Am Donnerstag öffnet ein weihnachtliches Geschäft in der deutschen Hauptstadt Berlin, gefolgt von Italien und Großbritannien. Pop-up-Stores sind übergangsweise betriebene Geschäfte in leer stehenden Ladenräumen.

Im September hatte Amazon bereits einen solchen Laden in New York eröffnet. Zuvor betreibt der weltgrößte Onlinehändler in den USA eigene Lebensmittel- und Buchläden. (APA/Reuters)