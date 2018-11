Bewegung beim Bahn-KV? ÖBB in Tirol hoffen noch auf Lösung

Wien, Innsbruck – Im Streit um den Bahn-KV reden die Sozialpartner wieder miteinander. Für Sonntagabend bahnt sich – trotz laufender Streikvorbereitungen – ein Spitzengespräch zwischen den beiden Verhandlungsführern an, wie es am Sonntagnachmittag hieß.

„Es laufen Telefonate, ob heute in den Abendstunden ein Vier-Augen-Termin zwischen den Verhandlungsführern stattfinden wird“, sagte vida-Sprecherin Yvonne Heuber, schränkte aber: „Das ist keine offizielle Kollektivvertragsverhandlungsrunde.“

Auch auf Arbeitgeberseite gibt man sich vorsichtig: „Vom Ausgang des Spitzengespräches wird es abhängig sein, ob es heute noch Verhandlungen gibt oder nicht“, sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber.

Für die Gewerkschaft führt vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit die KV-Verhandlungen, sein Gegenüber auf Arbeitgeberseite ist Scheiber.

Die Arbeitgeberseite will mit dem Spitzengespräch den für Montagmittag von der Gewerkschaft geplanten zweistündigen Warnstreik abwenden. „Ob es gelingt oder nicht, hängt nicht nur von uns ab“, so Scheiber.

Tiroler ÖBB appelliert an Verhandlungspartner

Die ÖBB in Tirol hoffen auf eine Einigung in letzter Minute und richteten am Sonntag einen eindringlichen Appell an alle Beteiligten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Es ist sowohl für uns als Unternehmen als auch für die Kunden in Tirol eine sehr unbefriedigende Situation. Wir wissen nicht, welche Züge betroffen sein werden und wo genau gestreikt wird. Wir werden natürlich alles versuchen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und unsere Kunden umfassend informieren“, sagte Tirols ÖBB-Presssprecher Christoph Gasser-Mair am Sonntagnachmittag gegenüber der Tiroler Tageszeitung. (TT.com)