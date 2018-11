Nächtliche KV-Verhandlungen sollen Bahnstreik noch abwenden

Wien, Innsbruck – Im Streit um den Bahn-KV reden die Sozialpartner wieder miteinander. Seit Sonntagabend verhandeln die Spitzen von Gewerkschaft und Arbeitgeber zur Stunde über einen neuen Kollektivvertrag für die rund 40.000 Eisenbahner. Für den Fall, dass die Gespräche scheitern, ruft die Gewerkschaft vida ihre Mitglieder österreichweit zum Arbeitsausstand am Montag zwischen 12 und 14 Uhr auf. Weitere Verzögerungen nach 14 Uhr sind nicht ausgeschlossen.

Beim Versuch Streik abzuwenden, setzen die Arbeitgeber alles auf eine Karte. Chefverhandler Thomas Scheiber kündigte am Abend im Anschluss an eine Expertensitzung ein „substanziell verbessertes Angebot“ an, dass er seinem Gegenüber, vida-Chef Roman Hebenstreit, im Vier-Augen-Gespräch unterbreiten werde, wie Scheiber zur APA sagte.

„Ich glaube, man kann sagen, dass die Arbeitgeber ein substanziell verbessertes Angebot überreichen werden und dass das Ziel für uns für heute ist, die morgige Beeinträchtigung für unsere Kunden zu verhindern“, sagte Scheiber. Das Angebot werde auch schriftlich überreicht, damit es keinen Interpretationsspielraum geben kann, „und dann hoffen wir auf konstruktive, lösungsorientierte und zielführende Gespräche“.

Für die Gewerkschaft führt vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit die KV-Verhandlungen, sein Gegenüber auf Arbeitgeberseite ist Scheiber.

Die Arbeitgeberseite will mit dem Spitzengespräch den für Montagmittag von der Gewerkschaft geplanten zweistündigen Warnstreik abwenden. „Ob es gelingt oder nicht, hängt nicht nur von uns ab“, sagte Scheiber bereits am Nachmittag.

Tiroler ÖBB appelliert an Verhandlungspartner

Die ÖBB in Tirol hoffen auf eine Einigung in letzter Minute und richteten am Sonntag einen eindringlichen Appell an alle Beteiligten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Es ist sowohl für uns als Unternehmen als auch für die Kunden in Tirol eine sehr unbefriedigende Situation. Wir wissen nicht, welche Züge betroffen sein werden und wo genau gestreikt wird. Wir werden natürlich alles versuchen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und unsere Kunden umfassend informieren“, sagte Tirols ÖBB-Presssprecher Christoph Gasser-Mair am Sonntagnachmittag gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Auch der ÖBB-Rivale Westbahn hat Einschränkungen im Betrieb nicht ausgeschlossen. Nicht betroffen sind Busverbindungen, Straßenbahnen und U-Bahnen. (TT.com)