Streit um KV: ÖBB nahm Zugverkehr nach Warnstreik wieder auf

Wien, Innsbruck — Wegen des Warnstreiks der Eisenbahner haben die ÖBB am Montag von 12 bis 14 Uhr den kompletten Zugverkehr in ganz Österreich eingestellt. Diese Maßnahme diente der Sicherheit der Fahrgäste, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Laut ÖBB waren 670 Züge betroffen, davon 70 im Fernverkehr.

"Dient der Sicherheit der Fahrgäste"



"Obwohl die Wirtschaftskammer der Gewerkschaft am Sonntag ein substantiell verbessertes Angebot vorgelegt hat, hält die Gewerkschaft aktuell am angekündigten Warnstreik für heute, Montag, zwischen 12 und 14 Uhr fest", hatten die ÖBB am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr mitgeteilt.

Die Gewerkschaft habe keine Details zu betroffenen Verbindungen und Strecken bekannt gegeben. Die von den ÖBB beschlossene Maßnahme „diente der Sicherheit all unserer Fahrgäste und ist auf die fehlende Information seitens der Gewerkschaft zurückzuführen, welche lediglich einen flächendeckenden Warnstreik angekündigt hat".

Züge, die aus Nachbarländern kamen oder in solche unterwegs waren, wurden ab 12 Uhr nicht mehr übernommen bzw. übergeben. Somit gab es in diesem Zeitraum des angekündigten Streiks keinen grenzüberschreitenden Bahnverkehr.

Zugverkehr um 14 Uhr wieder hochgefahren



Um 14 Uhr wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen. Zuerst setzten die Fernverkehrszüge ihre Fahrt fort, im Anschluss folgte der Nahverkehr. Die Fahrgäste mussten mit Auswirkungen bis zum späten Nachmittag rechnen.

Die ÖBB gehen davon aus, dass rund 100.000 Fahrgäste von den Auswirkungen des Streiks betroffen waren. Informationen gibt es auch auf den Social-Media-Kanäle der ÖBB und sowie auf der Website oebb.at.

Keine große Hektik hat der zweistündige Bahnstreik am Innsbrucker Hauptbahnhof zur Folge gehabt. "Es gab zwar auch hin und wieder ein lautes Wort. Aber die meisten Fahrgäste nahmen es mit der notwendigen Gelassenheit hin", sagte Tirols ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.

Während die große Bahnhofshalle nur etwas mehr bevölkert war als an "normalen Tagen", verzeichneten vor allem die Warteräume einen beträchtlichen Fahrgäste-Zulauf. ÖBB-Mitarbeiter wurden in der Halle postiert, um die nach Rat Suchenden über den Streik und dessen Folgen zu informieren.

Die Bahn war indes bemüht, den Reisenden den erzwungenen Aufenthalt "so angenehm wie möglich" zu machen, so Sprecher Gasser-Mair. "Wir haben beispielsweise die WC-Anlagen kostenlos geöffnet und für die Verpflegung mit Wasser gesorgt. An die Fahrgäste in den Fernverkehrszügen wurden zudem kostenlos Getränke verteilt", so Mair.

Auch an weiteren größeren Bahnhöfen in Tirol sei zusätzliches Personal für Verpflegung und Information postiert worden.

Verhandlungen abgebrochen



Die neunte Verhandlungsrunde zum Bahn-KV ist am Montag zu Mittag während des parallel laufenden Warnstreiks der Gewerkschaft unterdessen ergebnislos abgebrochen worden. Die Gewerkschaft habe das Angebot bedauerlicherweise abgelehnt, sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber vor Journalisten. Roman Hebenstreit, Chef der Gewerkschaft, sagte, das Angebot habe sich unterm Strich nicht verbessert.

In einer Aussendung legte die Gewerkschaft nach: "Hier im Vorfeld von einem substanziell verbesserten Angebot zu sprechen, das spottet jeder Beschreibung und ist eine Frechheit." Die Gewerkschaft kritisierte Einschüchterungsversuche und sieht das als Folge des Regierungswechsels. "Es ist mittlerweile wirklich viel möglich geworden in diesem Land", ließ sich Hebenstreit in der vida-Pressemitteilung zitieren.

Für eine zehnte Verhandlungsrunde gibt es keinen Termin. Beide Seiten erklärten nach dem Verhandlungsabbruch, nun die internen Gremien für Beratungen einzuberufen. Aufseiten der vida werde das binnen 48 Stunden passieren, so Hebenstreit. Weitere Streikmaßnahmen schloss der Gewerkschaftschef nicht aus: "Die nächste Stufe nach dem Warnstreik ist der Streik, aber soweit sind wir noch nicht."

Scheiber sagte, man werde nochmals ausloten, "welchen Verhandlungsspielraum wir haben". "Wenn das geschehen ist, wird es zu weiteren Gesprächen kommen."

Auch IVB-Linien betroffen

Der Warnstreik der Eisenbahner betraf auch das Verkehrsnetz der IVB. Die Linien 1 und 3 wurden von 12 bis 14 Uhr als Schienenersatzverkehr geführt. Die Tramlinie STB fiel komplett aus, als Ersatz diente die Linie 590 bzw. die Postbus-Linie 4142. Der Busverkehr war nicht betroffen. Über sämtliche Störungen und Ausweichmöglichkeiten wurde an den IVB-Haltestellen sowie auf der IVB-Homepage informiert. (TT.com)