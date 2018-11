Streit um KV: ÖBB stellen gesamten Bahnverkehr in Österreich ein

Wien, Innsbruck - Die ÖBB haben um 12 Uhr den Zugverkehr in ganz Österreich eingestellt. Diese Maßnahme diene der Sicherheit der Fahrgäste, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Von 12.00 bis 14.00 Uhr werden daher keine Züge verkehren. Laut ÖBB seien 670 Züge wegen des Warnstreiks betroffen, davon 70 im Fernverkehr.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

"Dient der Sicherheit der Fahrgäste"



Obwohl die Wirtschaftskammer der Gewerkschaft am Sonntag ein substanziell verbessertes Angebot vorgelegt habe, halte die Gewerkschaft am angekündigten Warnstreik für heute, Montag, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr fest, teilten die ÖBB mit. Die Gewerkschaft habe keine Details zu betroffenen Verbindungen und Strecken bekannt gegeben. Die von den ÖBB beschlossene Maßnahme „dient der Sicherheit all unserer Fahrgäste und ist auf die fehlende Information seitens der Gewerkschaft zurückzuführen, welche lediglich einen flächendeckenden Warnstreik angekündigt hat".

Züge, die aus Nachbarländern kommen oder in solche unterwegs sind, können ab 12.00 Uhr nicht mehr übernommen bzw. übergeben werden. Somit gibt es im Zeitraum des angekündigten Streiks keinen grenzüberschreitenden Bahnverkehr.

KV-Verhandlungen gehen weiter



Die Verhandlungen zum Bahn-KV gehen - parallel zum angelaufenen Streik - weiter, das sagte der Chefverhandler der Gewerkschaft, vida-Chef Roman Hebenstreit, nach internen Beratungen bei der Rückkehr in den Verhandlungssaal.



"Ich muss mit Bedauern feststellen, dass die Streikmaßnahmen nicht mehr aufzuhalten waren", sagte Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber kurz vor Streikbeginn um 12 Uhr.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

"Es ist uns wider Erwarten nicht gelungen, noch rechtzeitig eine entsprechende Übereinkunft mit der Gewerkschaft abzuschließen", sagte Scheiber. Die neunte Verhandlungsrunde hatte um 10 Uhr begonnen, nur zwei Stunden vor dem geplanten Streikbeginn. "Dass während aufrechter Vertragsverhandlungen Streikmaßnahmen gesetzt werden, haben wir zu akzeptieren", so Scheiber.

Notfallplan der ÖBB

In Wien werden Tickets der ÖBB von den Wiener Linien anerkannt. In Vorarlberg wird der gesamte Personennahverkehr mit 30 Bussen im Schienenersatzverkehr geführt. Von Linz und Graz werden Flughafenbusse für Reisende mit Flugticket zur Verfügung gestellt. Neben den nicht betroffenen Vienna Airport Lines werden auch in Wien Busse als Schienenersatzverkehr für die Anbindung zum Flughafen Wien bereitgestellt.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

An den Hauptverkehrspunkten sollen Mitarbeiter zur Kundenlenkung und Kundeninformation vor Ort eingesetzt werden. Die ÖBB appellieren an die Fahrgäste, sich selbst über die Social-Media-Kanäle der ÖBB und die Website oebb.at zu informieren. Der ÖBB-Kundenservice bzw. die Hotline würden während des Streiks nur eingeschränkt besetzt sein.

Auch IVB-Linien betroffen

Die für 12 bis 14 Uhr angekündigten Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Personennahverkehr betreffen auch das Verkehrsnetz der IVB. In den letzten Stunden seien umfangreiche Maßnahmen getroffen, um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten, heißt es von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben.

Die Linien 1 und 3 werden in diesem Zeitraum als Schienenersatzverkehr geführt. Die Tramlinie STB entfällt kurzzeitig komplett, als Ersatz dient die Linie 590 bzw. die Postbus-Linie 4142. Der Busverkehr ist nicht betroffen. Über sämtliche Störungen und Ausweichmöglichkeiten wird aktuell an den IVB-Haltestellen sowie auf der IVB-Homepage informiert. (TT.com)