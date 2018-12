„Perle“ Swarovski Optik visiert kräftiges Plus an

Von Alois Vahrner

Absam – Neben dem Kristallbereich und Tyrolit ist Swarovski Optik das dritte und relativ kleinste Standbein von Tirols größtem Industriekonzern. „Wir sehen uns aber als eine absolute Perle in der Gruppe“, sagt Vorstandschefin Carina Schiestl-Swarovski gegenüber der TT. Ihr Urgroßvater Wilhelm Swarovski, ein Physiker, Chemiker und großer Naturliebhaber, hatte die Optiksparte 1949 gestartet – mit seinem Lieblingstier Habicht, der den schärfsten Blick aller Tiere besitzt, im Firmenlogo.

Schiestl-Swarovski übernahm 2006 die Führung bei Swarovski Optik – als damals erste Frau in einem Vorstand des weltweit bekannten Kristallkonzerns. In den letzten Jahren habe man sich ausgezeichnet entwickelt. Seit dem Jahr 2010 wurde der Umsatz von 94 auf 146 Mio. Euro im Vorjahr gesteigert, heuer wird ein Plus auf 154 Mio. Euro erwartet. Bis zum Jahr 2022 wird bei jährlich geplanten Wachstumsraten von 5 Prozent ein Umsatz von 190 Mio. Euro anvisiert, so Schiestl-Swarovski.

In den letzten zehn Jahren wurden insgesamt 112 Mio. Euro investiert, wegen der guten Nachfrageentwicklung wird am Standort in Absam kräftig ausgebaut: Seit dem Baustart heuer fließen bis 2020 28,7 Mio. Euro in ein hochmodernes neues Produktionsgebäude sowie ein Bürogebäude. Die derzeit erreichte Kapazitäts-Obergrenze von 130.000 Stück Ferngläsern, Tele­skopen und Zielfernrohren werde dann auf über 150.000 ansteigen.

Weiter nach oben zeigt auch der Mitarbeiterstand: Im Jahr 2010 hatte die Swarovski Optik 680 Beschäftigte, mittlerweile sind es über 950, davon 763 in Absam. Swarovski Optik hat eine Exportquote von 91 Prozent, ist weltweit in 92 Ländern vertreten, in 47 davon mit Direktvertrieb. Neben Absam gibt es weitere, kleinere Produktionen in Guntramsdorf/Wien sowie Cranston/Rhode Island in den USA.

Als Familienunternehmen mit starken Wurzeln in Tirol verfolge man einen nachhaltigen Kurs auch für Region und Mitarbeiter und wolle auch „einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck“ hinterlassen sowie einen Impuls für die Artenvielfalt setzen, sagt Schiestl-Swarovski. Dazu passe das Motto des Unternehmens „Die Welt gehört dem, der das Schöne sieht“.

Ziel sei stets die weltweite Qualitätsführerschaft und eine hohe Innovationskraft. 60 Prozent des Umsatzes mache man mit Produkten, deren Entwicklung in den letzten vier Jahren erfolgt sei. Weiteres Wachstumspotenzial gebe es vor allem im Zukunftsmarkt Asien, wo Swarovski ja auch einen exzellenten Ruf habe. Neben dem Jagdbereich und der Vogelbeobachtung werde der Outdoor-Bereich (Reisen, Expeditionen, aber auch Outdoor-Teleskope etwa bei Aussichtsplattformen) immer stärker. Kräftig nach oben gehe auch die Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen.