Verzögerung hätte Projekt gefährdet: Theurl begründet Schritt nach Kärnten

Assling, Steinfeld – Das Familienunternehmen Theurl Holz mit Sitz in Assling hat beschlossen, sein neues Werk mit bis zu 150 neuen Arbeitsplätzen nicht in Osttirol, sondern in der Kärntner Gemeinde Steinfeld zu bauen – die Tiroler Tageszeitung berichtete. Über mehrere Jahre hatte Theurl Verhandlungen mit der Gemeinde Leisach geführt, auch Nikolsdorf war als Standort geprüft worden.

Als die Entscheidung des Holzunternehmens für einen Standort in Kärnten bekannt wurde, war der Wirbel groß. Es gab Bedauern in der Wirtschaft, aber auch Kritik am fehlenden Entgegenkommen von Gemeinden und Grundeigentümern und allgemein an der Einstellung gegenüber ansiedlungs­willigen Betrieben.

In einer Presseaussendung will das Unternehmen mit den Chefs Hannes und Stefan Theurl einige wichtige Punkte klarstellen. „Über einen Zeitraum von mehreren Monaten und teilweise Jahren wurden Gespräche mit verschiedenen Osttiroler Gemeinden geführt. Besonders in den letzten Monaten hat es intensive Bemühungen gegeben, um eine realisierbare Ansiedlungsvariante zu finden“, so die Firma. Und weiter: „Ausschlaggebend für die Entscheidung, den neuen Standort außerhalb von Osttirol umzusetzen, ist, dass es für eine Genehmigung in Nikolsdorf eine größere Zeitspanne gebraucht hätte. Eine weitere Verzögerung des Baubeginns hätte jedoch das Gesamtprojekt gefährdet.“

Bürgermeister, Beamte und Politiker bis hinauf zu Landeshauptmann Günther Platter hätten sich stark für einen Standort in Osttirol eingesetzt – das möchte das Unternehmen besonders hervorheben. „Der Einsatz der handelnden Personen war außerordentlich und steht in keinem Zusammenhang mit der getroffenen Standortentscheidung.“

Als Familienunternehmen bleibe Theurl Holz fest in Osttirol verwurzelt, die Konzernzentral­e sei weiterhin in Assling, sagen Hannes und Stefan Theurl. (TT)