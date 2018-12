Rosenberger hat Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt

Wien, St. Pölten – Die Raststätten-Kette Rosenberger hat am Dienstag am Landesgericht St. Pölten den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das verkündete der österreichische Verband Creditreform in einer Aussendung. Das Unternehmen soll restrukturiert fortgeführt werden. Unrentable Standorte sollen geschlossen werden.

Laut Aussendung sind rund 300 Gläubiger und 448 Arbeitnehmer von der Insolvenz betroffen. Den Aktiva zu freien Vermögenswerten von rund 570.000 Euro stehen Passiva von etwa 12,3 Mio. Euro gegenüber. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.

Arbeitsplätze sollen gesichert werden

Am Freitag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass trotz intensiver Verhandlungen mit der Bank benötigte Kreditlinien nicht freigegeben worden waren. In einem Sanierungsverfahren sollen die Arbeitsplätze gesichert und eine nachhaltige Lösung für den Fortbestand der Rosenberger-Gruppe ermöglicht werden, hieß es. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich haben Hunderte Beschäftigte bereits ihr Novembergehalt nicht bekommen.

Das Familienunternehmen Rosenberger wurde 2013 von zwei chinesischen Unternehmerfamilien gekauft. Die Unternehmensgruppe besteht aus der Rosenberger Tankstellen GmbH und der Rosenberger Restaurant GmbH, die jeweils 100-prozentige Töchter der Rosenberger Holding GmbH sind. Die drei Gesellschafter dieser Rosenberger Holding GmbH sind nach Unternehmensangaben Jiang Haiping, Liu Xudon und Liu Wen-Yi.

Betrieben werden Raststätten und Seminarzentren an 17 Standorten in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt je nach Saison 600 bis 800 Mitarbeiter. In Tirol gibt es vier Rosenberger-Standorte: Vomp, Ampass, Pettnau und Brenner – insgesamt arbeiten dort 70 Mitarbeiter. (TT.com, APA)