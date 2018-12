Dinkhauser investiert 15 Mio. Euro

Hall – Es gibt nicht viele Unternehmen, die überhaupt 170 Jahre alt werden, eines davon ist Dinkhauser Kartonagen in Hall. Um auch die Zukunft erfolgreich zu meistern, wird die Firma 15 Mio. Euro in einen weiteren Ausbau des Standortes Hall investieren.

In Hall entwickelt und produziert Dinkhauser täglich rund eine Million Verpackungen für Kunden in ganz Europa. Schon jetzt gehöre, so Paul Schäfer, Hall zu den modernsten europäischen Produktionsstätten und regelmäßige Investitionen würden das Werk stets auf dem neuesten Stand halten. „Die Erweiterung soll diese Position weiter ausbauen“, erklärt Schäfer, der gemeinsam mit Katharina Schäfer das Familienunternehmen in der sechsten Generation leitet. Neben der modernen Fertigungstechnologie sei die Kreativität hauptverantwortlich für den Erfolg. Rund 3000 neue Verpackungen würden in Hall pro Jahr entwickelt, darunter Faltschachteln, die sich über das Smartphone mit dem Internet verbinden, und Kühlverpackungen, die inklusive der Kühlelemente vollständig aus umweltfreundlichem Papier bestehen.

Im Verbund mit den Partner­unternehmen packit, Dinkhauser Kartonagen Vertriebs GmbH, Druckzentrum Aristos und Dinkhauser Kartonagen Swiss AG erwirtschaftet das Unternehmen mit rund 450 Mitarbeitern einen Umsatz von 100 Mio. Euro. (TT)